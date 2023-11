Palermo, Gazzetta dello Sport: “Rosa, su la testa. Rosso Corini con il Brescia…”

Vittoria pesantissima, nel frangente più complicato di questa prima parte di stagione. Dopo la sosta del torneo cadetto per gli impegni delle Nazionali, il Palermo di Corini pareva essersi improvvisamente incartato, collezionando il misero score di un punto in tre match e facendo registrare una palese involuzione in termini prestazionali. Urgeva tornare al successo, per ritrovare serenità, una base di autostima e nuovo slancio in classifica, dopo che Brunori e compagni erano scivolati dal secondo al quinto posto nel giro di un mese. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza lucidamente pieghe e risvolti del match del Barbera tra Palermo e Brescia, deciso da un gol di Mamadou Coulibaly, che ha ridato ossigeno alla formazione di Corini mettendo nei guai la compagine di Gastaldello. Gra giustamente definita brutta e spigolosa, con le due formazioni che si sono fronteggiate più sul piano di nervi, voglia ed agonismo, che non su quello del gioco. Ritmo basso, trame poco fluide, tanti errori e paura di sbagliare da entrambe le parti. Bravo il Palermo a sfruttare la prima vera chance della gara con Coulibaly. Rosa più carichi e sciolti dopo il vantaggio, Brescia che ha progressivamente perso intensità e fiducia. Palermo che ha avuto un paio di occasioni per il raddoppio con Soleri, Brescia che ha spinto molto sul lato di Lund creando qualche mischia in area ma poco più dalle parti di Pigliacelli. Ripresa caratterizzata dalle interazioni dalla panchina dei due tecnici, che con sostituzioni e varianti tattiche hanno dato vita ad una personale partita a scacchi. Palermo che ritrova terzo posto e sorriso in attesa di recuperare autostima e continuità che alimentino le ambizioni di promozione diretta. La rosea evidenzia come adesso sussistano premesse e condizioni ideali per affrontare domenica il Cittadella al Barbera nella seconda gara casalinga consecutiva.