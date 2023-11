LE PAGELLE DI PALERMO-BRESCIA 1-0. I rosa tornano a vincere e si rilanciano in classifica

Inoperoso per gran parte della gara, risponde presente quando chiamato in causa.

Prestazione finalmente di spessore per il difensore rosanero che coniuga fase difensiva e offensiva senza calare di livello. Unica pecca i duelli aerei dove viene sempre sovrastato soprattutto da Moncini. Menzione speciale per un salvataggio davanti la linea della porta su un tiro a colpo sicuro di Cistana sul finire del primo tempo e per un traversone perfetto per Soleri al 71'.