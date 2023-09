Palermo, freccia Aurelio: “Testa al Cosenza, vogliamo la A. Tifosi top, io e Lund…”

TUTTI TITOLARI - “Nell’ultima parte del ritiro ho avuto qualche piccolo problema muscolare, ma ora sto bene e mi alleno alla grande grazie ai miei compagni che mi fanno tenere alto il ritmo. Quest’anno sono arrivati giocatori d’esperienza e molti hanno vinto campionati. A me, che sono giovane, danno molta fiducia e mi aiutano a migliorare su ogni piccolo dettaglio. Quest’anno siamo 22 titolari e non importa se parti dal primo minuto o a partita in corso, perché riusciamo sempre a essere decisivi. Guardando pure Ascoli, Mancuso è entrato dalla panchina e ci ha fatto vincere la partita e questo è una grande cosa per noi che siamo di questa rosa”.

CENTRO SPORTIVO E LUND - "Finalmente a Torretta abbiamo la possibilità di lavorare molto bene. La società ci mette a disposizione pranzo, colazione e ci dà tutto quello che ci serve. Tra poco finiranno i lavori e dopo 123 anni avere un centro sportivo nostro è una grande cosa per noi e per tutta la città. Far parte della famiglia City Football Group è un grande motivo di orgoglio per me. A livello sportivo ci danno tutto per lavorare al meglio e non ci fanno mancare nulla. Con Lund ho un buon rapporto e lo sto conoscendo meglio in questi giorni. È venuto da poco ed è stato anche in Nazionale. Lo sto aiutando a conoscere meglio la lingua e quello che posso dargli glielo do. Sia io che lui dobbiamo farci trovare pronti“.

TIFOSI TOP - “I tifosi in trasferta per noi sono una grande marcia in più. Sabato erano quasi 500, come in ogni stadio in cui andiamo dove riempiamo sempre il settore ospiti. Questo per noi è un grande motivo di orgoglio e ci spingono a fare bene, così come in casa. Sono tantissimi abbonati ma vedere lo stadio sempre pieno ci fa capire che loro sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Grazie alla mia ragazza sto visitando posti bellissimi a Palermo. L’ultimo che abbiamo visitato assieme è il Santuario di Santa Rosalia e sono rimasto impressionato, è molto bello. Dei palermitani apprezzo la sincerità e la disponibilità che hanno avuto nei miei confronti dal primo giorno in cui sono arrivato”.

