Palermo, ecco Niccolò Corrado: “Pur di essere qui ho rifiutato la Serie B, sono carico”

Niccolò Corrado sbarca a Palermo.

Il giovane laterale di difesa mancino ha sposato il progetto rosanero dopo aver maturato già un’esperienza in Serie C con la maglia dell’Arezzo. Il classe ’00, assistito dall’ex rosanero Daniele Amerini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Mediagol.it dopo essere atterrato all’aeroporto Falcone-Borsellino.

“Sono molto felice di essere qui soprattutto per la scelta che ho fatto perché nonostante la categoria parliamo di una piazza importantissima. Su di me c’erano anche alcune squadre di Serie B ho deciso di accettare la corte del Palermo che è senza dubbio una piazza gloriosa. Serie C? L’ho già giocata con l’Arezzo ma parliamo di un girone diverso, questo sarà di certo un raggruppamento più difficile ma sono già molto carico. Di Donato? Ho saputo oggi che allenerà il Trapani, gli mando un saluto e spero di poterlo incontrare presto. Messaggio ai tifosi? Un saluto affettuoso e Forza Palermo”