Palermo, Di Michele: “Corini meticoloso. Gara con lo Spezia? Voglio gol e spettacolo”

David Di Michele commenta il percorso di Corini, suo ex compagno ai tempi del Palermo. Focus anche sul prossimo match dei rosanero.

Parola a David Di Michele . L'ex attaccante, tra le altre, di Palermo e Lecce ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di TMW Radio durante il programma “Piazza Affari", soffermandosi in particolare sulla stagione dei rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sicuramente per gli acquisti e il mercato che ha fatto, il Palermo è una pretendente per arrivare ai primi posti. Il campionato di Serie B è lungo. Potrà capitare che una squadra ben strutturata possa avere momenti di difficoltà. Eugenio è sempre stato un allenatore con grandissime idee. È un meticoloso e dalle vecchie avventure sfortunate ha sicuramente capito molto. Si vede che è consapevole delle sue idee e di come gestire la squadra”.