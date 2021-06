Palermo, da Aziz Touré Kader a Corona Jr: i Primavera che andranno in ritiro

Ecco i giovani della Primavera che con ogni probabilità saranno convocati per il ritiro a San Gregorio Magno

Nelle scorse settimane, il Palermo ha definito luogo e data del prossimo ritiro estivo, in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie C. Si tratta del Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, che ha già ospitato in passato ritiri estivi di squadre nazionali ed estere. La struttura, a oltre 500 mt di altitudine, è attrezzata con un campo regolamentare in erba naturale, spogliatoi, servizi, tribuna coperta, una palestra e una struttura alberghiera con oltre 60 posti letto e spazi comuni. L’intero gruppo squadra, dopo alcuni giorni di test e visite mediche a Palermo, si sposterà in Campania dal 19 luglio al 2 agosto.