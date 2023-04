Palermo-Cosenza, torna il rebus rigorista: Di Mariano ko, tocca a Brunori? Corini…

Torna il rebus rigorista in casa Palermo. L'infortunio di Di Mariano, che aveva ereditato l'incarico di calciare dal dischetto dopo i reiterati errori di bomber Brunori, pone nuovamente al centro una questione delicata che il tecnico di Bagnolo Mella sarà chiamato a dirimere in vista del prossimo match contro il Cosenza. Il centravanti italobrasiliano vanta uno score poco invidiabile dagli undici metri in stagione: soltanto cinque calci di rigore su ben nove eseguiti sono stati messi a segno dall'ex Juventus Under 23. Percentuale non esaltante che ha indotto lo stesso calciatore a defilarsi momentaneamente per cedere l'incombenza ad un compagno più performante nel fondamentale. I numeri hanno ben presto legittimato la candidatura di Francesco Di Mariano, rigorista implacabile fin qui nel corso della sua carriera. bontà dell'opzione ribadita in occasione del penalty realizzato dal numero dieci al Tombolato nella sfida contro il Cittadella: conclusione secca, potente e precisa e dodicesimo rigore trasformato su altrettanti battuti tra i professionisti per l'ex Lecce e Venezia. Adesso, complice l'infiammazione al ginocchio che ne sta pesantemente condizionando impiego e stato di forma, Di Mariano è fermo ai box e Corini dovrà trovare l'ennesima soluzione alternativa. Toccherà a Brunori ripresentarsi sul dischetto con rinnovato spirito dopo la pausa? Tutino ha già sprecato un penalty contro la Reggina al Barbera, Vido ha sfruttato la sua chance, su gentile concessione di Soleri, nella vittoria interna contro il Modena. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su questo aspetto, sottolineando come lo stesso Soleri potrebbe essere il nuovo rigorista designato, al pari di Verre che ha brillantemente realizzato gli ultimi quattro penalty calciati nella sua carriera.