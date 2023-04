Palermo-Cosenza 0-0: rosa sterili e confusi, Viali sfiora il colpo nel recupero

PRIMO TEMPO - Operazione riscatto. Palermo a caccia di un successo utile a dimenticare lo stop del Tardini e non perdere contatto dalla zona playoff. Corini recupera Nedelcearu e Marconi, Verre torna leader in zona nevralgica, Brunori recupera la titolarità al centro dell'attacco in tandem con Soleri. Out Di Mariano, Valente parte dalla panchina. Il Cosenza di Viali è avversario da prendere con le pinze, compagine calabrese in stato di grazia e reduce da tre vittorie consecutive. Palermo disposto con il consueto 3-5-2 elastico: Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi a comporre il pacchetto difensivo, Aurelio e Segre esterni a tutta fascia, Gomes, Verre e Saric in mediana, Brunori-Soleri coppia d'attacco. Palermo pericoloso dopo pochi secondi, Soleri spizza bene un lancio di Marconi e Brunori viene atterrato al limite dell'area. Verre calcia con il destro a giro ma la sfera si perde alta sulla traversa. Ci prova Gomes, dopo una respinta corta di Micai su corner battuto da Verre, ma il suo destro viene murato dalla difesa calabrese. Il Cosenza prova a rispondere: imbucata di Marras per Brescianini, mancino dal limite che si perde largo. Altro brivido dalle parti di Pigliacelli: Calò mette in mezzo al volo dall'out mancino, Finotto non impatta di testa da due passi. Ripartenza rosa e fallo tattico di Brescianini: cartellino giallo per il numero quattro di Viali. Pigliacelli si supera al minuto ventidue: Merono incorna in tuffo all'angolino basso e il portiere rosanero si oppone con una prodezza. Vaisanen cede ad un problema muscolare al minuto ventisette, lo rileva Venturi. Palermo piatto e con poche idee, manovra scolastica e dipanata prevalentemente in orizzontale, il Cosenza si difende con ordine e senza particolari affanni. La prima frazione si chiude a reti bianche senza particolari sussulti.

SECONDO TEMPO - Brunori calcia col destro dal limite dopo un buon lancio di Nedelcearu, conclusione debole e parata a terra di Micai. Mateju crossa teso per Soleri, controllo e girata fulminea, Micai para in tuffo. Avvio di ripresa più intenso ed arrembante da parte del Palermo: cross di Aurelio respinto dalla difesa ospite, destro al volo di Mateju che non centra lo specchio della porta. Bella verticalizzazione di Gomes alle spalle della linea difensiva, Soleri non aggancia per un soffio a pochi passi da Micai. Due gialli in pochi minuti per il Cosenza: Finotto ammonito per fallo su Saric, Florenzi per gioco ostruzionistico. Ammonizione al minuto venti anche per Nedelcearu. Viali richiama Florenzi e Nasti per D'Urso e Delic. Doppio cambio anche in casa Palermo: out Verre e Saric per Damiani e Valente. Il numero trenta si posiziona nel ruolo di intermedio sinistro, Segre resta esterno destro. Vanno dentro anche Sala e Tutino per Segre e Marconi. Squadra disposta con una sorta di 4-3-2-1, con Aurelio difensore centrale e Valente che passa alto a destra. Corini si gioca la carta Vido per Brunori a dieci minuti scarsi dal novantesimo. Occasionissima Cosenza al minuto trentotto: Meroni stacca a colpo sicuro su un corner da sinistra e sfiora il palo della porta difesa da Pigliacelli. Poco dopo, Soleri non trova il pertugio tra una selva di gambe su ottima iniziativa di Vido. Gomes prende un giallo e finisce sul taccuino del direttore di gara. Valente si produce in una straordinaria percussione a campo aperto ma ritarda l'assist per Damiani e Vido soli nel cuore dell'area. Cosenza che sfiora il successo nel recupero: Marras ubriaca Sala e mette dentro per il tap-in vincente di Delic, arbitro e check al Var certificano l'off-side e vanificano la rete. Calabresi che fanno tremare ancora il pubblico di fede rosa al Barbera: provvidenziale Pigliacelli a salvare in uscita bassa sul destro di D'Urso.