Palermo, corsa promozione con meno giocatori: Filippi ne ha utilizzati 22

Riflettori puntati sul Girone C: Palermo e Monopoli sono le squadre che fin qui hanno utilizzato meno uomini

"In piena corsa per la promozione schierando meno giocatori di tutti". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul Girone C di Serie C. Palermo e Monopoli, infatti, sono le squadre che fin qui hanno utilizzato meno uomini: ventidue in totale nelle prime quattordici giornate di campionato. Cinque in meno rispetto alla Fidelis Andria, in vetta a questa curiosa classifica. Nel caso del Palermo, tra i ventidue sono inclusi anche Corona e Crivello. Tolti, invece, i giovani aggregati dalla Primavera, gli unici a non essere ancora scesi in campo sono il portiere Massolo (utilizzato in Coppa Italia di Serie C) e il difensore Accardi, fermo ai box da agosto.