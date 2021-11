Palermo, verso la Paganese: calvario finito per Accardi, Luperini in dubbio

La sfida tra Palermo e Paganese è in programma sabato 20 novembre, alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera"

Il calciatore, dunque, ha scelto di volare per ben due volte a Siviglia, dove è stato seguito dal alcuni medici per una terapia personalizzata. Ora, il ritorno. Sabato con la Paganese sarà per la prima volta a disposizione. "Nella seduta di ieri mattina, però, nonostante il recupero di Accardi, Filippi non ha potuto schierare di fatto due formazioni di undici uomini", prosegue il noto quotidiano. Almici ha svolto un lavoro differenziato, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Non si è allenato per il secondo giorno consecutivo, invece, Luperini: la presenza del centrocampista ex Trapani resta in forte dubbio per via di un problema alla schiena. Infine, non si sono allenati nemmeno Lancini e Doda: il primo tornerà disponibile una volta smaltiti i sintomi influenzali, il terzino albanese - invece - tornerà ad allenarsi oggi.