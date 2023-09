Palermo, Corriere dello Sport: “Zona Palermo, banda Corini sempre in gol nel finale”

Palermo squadra più prolifica in B nei minuti finali in queste prime giornate di campionato. Rosa di Corini spesso a segno in prossimità dello scadere, come accaduto anche sabato scorso ad Ascoli

Il veleno sulla coda. Il Palermo di Corini si scopre letale quando il cronometro scandisce gli ultimi giri d'orologio del match. Interessante chiave di lettura sull'avvio di stagione della compagine di Corini sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Mai doma e sempre sul pezzo la formazione rosanero ha quasi sempre gonfiato la rete avversaria nell'ultimo scampolo di gara, chiudendo sfide ancora in bilico come a Reggio Emilia, suggellando un successo netto e convincente come contro la Feralpèisalò, raccogliendo un meritato premio per l'abnegazione e la perseveranza come nell'extra time del match di Ascoli. Anche questo aspetto può essere spia di un'inversione di tendenza rispetto alla scorsa stagione, dove solo a Perugia il Palermo raccolse gol e punti in prossimità del novantesimo. Spesso, suo malgrado, il Palermo edizione 2022-2023 era beffardamente vittima dell'inerzia contraria: ovvero subiva spesso gol nei minuti finali, per cali di tensione o banali errori individuali, pregiudicando il risultato e dilapidando punti preziosi. Tendenza che, in linea con evoluzione e implemento di cifra tecnica e personalità della rosa attuale, è radicalmente mutata nelle prime quattro giornate di campionato. Già, perché anche al San Nicola di Bari il Palermo era riuscito ad andare in gol al fotofinish, zampata di Brunori su assist di Buttaro, salvo poi vedersi annullare la rete per un millimetrico offside del bomber italobrasiliano certificato dall'official review al Var. Poi è stato Soleri a spegnere le velleità della Reggiana, firmando il tris su assist di Valente ben oltre il novantesimo, così come Di Francesco ha bagnato il suo esordio nello scorcio finale della sfida al Barbera contro la Feralpisalò con un gol sull'assist della boa scuola Roma. Pochi giorni fa, al "Del Duca" di Ascoli, la zampata ferale di Mancuso sugli sviluppi di una palla inattiva, minuto novantatré, ha regalato a Corini la terza vittoria consecutiva al culmine di un match spigoloso e complicatissimo. Anche nelle giornate di luna storta, il nuovo palermo resta sempre applicato, feroce e sul pezzo, pronto a creare le premesse ideali per un episodio o una giocata che possa risultare decisiva. L'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del noto quotidiano sportivo nazionale evidenzia come il Palermo sia la squadra fin qui più prolifica nei minuti finali tra tutte le partecipanti al campionato cadetto.