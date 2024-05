Palermo, Corriere dello Sport: “Rosanero sesti, al Barbera basterà non perdere”

Il Palermo giocherà il turno preliminare dei playoff in casa e con due risultati su tre. Il sesto posto conferma la serenità del finale di stagione. Mignani spezza un digiuno di otto partite senza vittorie. Diakite segna nella partita contro il Sudtirol. Il Palermo attacca ma non riesce a segnare nel primo tempo. Nella ripresa Diakite segna il primo gol. Il Sudtirol conserva la permanenza in B. La società altoatesina ha fatto il suo debutto l'anno scorso ed è arrivata vicino alla finale dei playoff. Bisoli è stato esonerato lo scorso dicembre e Valente è stato promosso dalla Primavera. Il Sudtirol tenta di mantenere l'imbattibilità interna ma non riesce a farlo, grazie al trionfo rosa, culminato nella pace tra la squadra e i tifosi.