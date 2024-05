Beppe Accardi: “Palermo meno da perdere di tutti ai playoff, può arrivare in fondo”

L'intervista al noto agente Fifa, ex calciatore di Palermo e Reggiana, Beppe Accardi sulla vittoria dei rosanero al Druso contro il SudTirol.

Doppio ex da calciatore di Reggiana e Palermo , oggi noto agente Fifa ed operatore di mercato. Beppe Accardi , palermitano di nascita, ha rilasciato un'interessante intervista a "TuttoMercatoWeb" dopo la sorprendente vittoria al Druso della compagine guidata da Michele Mignani che, con la firma di Salim Diakitè , ha ritrovato un successo che mancava dallo scorso 10 marzo.

«Como in serie A? Sono stati bravi, hanno fatto un grande lavoro. Hanno avuto coraggio esonerando un allenatore che stava facendo bene. L’anno prossimo sarà una squadra con le giuste risorse per poter fare un campionato di un certo tipo. Su cui punto ai playoff? Quando si arriva ai playoff può succedere di tutto. Dico una follia: oggi la squadra che ha meno da perdere è il Palermo perché è quella più criticata. Nessuno è convinto che il Palermo possa giocarsi il campionato e invece potrebbe arrivare libero mentalmente fino in fondo».