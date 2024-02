Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa macchina da gol, tris a tutte le big! Corini…”

L'orizzonte pare sempre più rosa. I numeri del Palermo di Corini testimoniano una crescita esponenziale, sul piano di forma mentis, intensità e qualità del gioco espresso, prolificità in fase offensiva. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la squadra rosanero sia stata capace di cambiare progressivamente marcia da tredici gare a questa parte, compiendo una metamorfosi quasi radicale. Il Palermo che faticava a concretizzare la mole di gioco prodotta è ormai uno sbiadito e vago ricordo. I venticinque gol segnati nelle ultime dieci partite, senza ausilio dei calci di rigore, certificano la nuove indole audace e propositiva di una compagine che ha calato un tris di reti a tutte le big incrociate nel suo percorso in questo campionato di Serie B. Rendimento ancora migliore rispetto ad un ventennio fa, quando il Palermo conquistò la prima promozione in A dell'era Zamparini con Corini nelle vesti di capitano e faro del centrocampo rosanero. Venezia, Parma, due volte al Como ed anche alla Cremonese, migliore retroguardia del torneo cadetto. Il noto quotidiano nazionale, prendendo spunto dall'evoluzione del match vittorioso contro i lariani, sottolinea come la squadra incarni adesso peculiarità eterogenee e trasversali, caratteristiche e valori aggiunti che piacciono alla gente. Abnegazione, carattere e animus pugnandi nei momenti di sofferenza, spirito di reazione atto ad esaltare le doti delle sue individualità nell'ambito di un calcio collettivo. Una rosa che è stata migliorata sensibilmente in sede di calciomercato invernale, con Ranocchia che ha impattato magnificamente, tre gol in quattro gare, ed ha cambiato volto alla manovra della squadra di Corini. Il Palermo visto nelle ultime settimane esprime un calcio piacevole ed organico, limando anche alcuni difetti in fase difensiva, mostrandosi solido, equilibrato ma al contempo incisivo dalla trequarti in su. Ora un big match a Cremona che può implementare ulteriormente autopstima ed ambizioni dei rosa. Corini vola basso e si gode il momento positivo, lavorando ancora alacremente su alcuni dettagli per crescere ancora in vista del rush finale della regular season. Il tecnico rosanero ha sempre creduto nelle potenzialità a medio termine di questa squadra, su cui ha sempre lavorato con dedizione e pazienza.