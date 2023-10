Palermo, Corriere dello Sport: “Ora il gruppo, abbraccio squadra con Corini…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna sulla sconfitta cocente del Palermo contro il Lecco. Squadra di Corini che dovrà mostrare tenuta mentale e nervosa, unitamente a compattezza e personalità, per gestire il primo reale momento di oggettiva difficoltà in questo avvio di stagione. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, due turni casalinghi che hanno portato in dote un solo punto: il pari riacciuffato in extremis contro lo Spezia, il brutto ko contro il Lecco, matricola e fanalino di coda del torneo cadetto. Non esiste nessuno scollamento interno, né tantomeno il City Group si fa scalfire da mugugni e critiche sulla gestione Corini, tornate in auge nelle ultime settimane. L'abbraccio collettivo della squadra durante il discorso del tecnico, sul manto erboso del Barbera alla fine del match perso contro il Lecco e tra i fischi di delusione del pubblico, costituisce un chiaro messaggio di unità. Anche e soprattutto in un momento complesso, in cui urge mostrare la forza di un gruppo. L'articolo pubblicato sul noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come siano fisiologiche le giornate storte in un percrso di otto mesi, ma bisogna essere coesi e lucidi nel gestirle affinché non lascino pericolosi strascichi e finiscano per disseminare dubbi. Le scelte del tecnico rosanero contro il Lecco, tuttavia, non hanno di certo convinto. Mosse che non hanno sortito gli effetti sperati, non è mai un modulo a determinare le sorti di una partita, ma la rinuncia al 4-3-3 e la novità su esterni d'attacco ed a centrocampo hanno causato degli scompensi. Coriui è già concentrato sulla prossima e delicata trasferta di Marassi contro la Sampdoria di Andrea Pirlo.