Palermo, Corriere dello Sport: “Il miglior inizio di sempre in Serie B”

Sei vittorie nelle ultime sette partite con quattro successi di fila in trasferta. "Come Baldini nei play off di Serie C e non lontano dalle otto di Iachini nel 2014", si legge. Corini ha sempre accettato le critiche senza mai perdere di vista l'obiettivo prefissato. L'allenatore rosanero ha saputo anche modificare il proprio modo di fare comunicazione, come nel caso della conferenza stampa pre Reggiana in cui Corini ha alzato il tono della voce per dare uno scossone a squadra e ambiente.