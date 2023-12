Palermo, Corriere dello Sport: “Dottor Segre, maglia da titolare e 3 punti col Pisa”

La laurea conseguita in scienze Motorie pochi giorni prima di scendere in campo tra i titolari nella trasferta del Tardini contro il Parma. Jacopo Segre ha superato gli esami universitari a pieni voti, contraddistinguendosi per applicazione, affidabilità e costanza, proprio come sul rettangolo verde. Il centrocampista rosanero garantisce sempre dinamismo, sostanza e versatilità in entrambe le fasi di gioco alla linea mediana di Corini, anche se il tecnico lo ha scarificato spesso nell'ultimo frangente di torneo facendolo spesso partire dalla panchina. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul peso specifico del calciatore piemontese nel roster di centrocampo della formazione siciliana. Prestazione solida e intensa quella fornita dall'ex Torino al cospetto della capolista del torneo cadetto, tanti chilometri percorsi e palloni recuperati, oltre alla stoccata dell'1-3 nel finale di match, che sembrava aver regalato tre punti pesantissimi a Brunori e compagni. Invece, il sogno di conquistare l'intera posta in palio contro la compagine di Pecchia, ottenendo un successo di prestigio utile ad uscire dal periodo di crisi, è rimasto tale e si è bruscamente infranto nei minuti di recupero. Palermo che si è incartato nell'extra time, aggrovigliandosi sulle sue incertezze e facendosi recuperare il doppio vantaggio dagli emiliani, che hanno evitato la sconfitta a fil di cronometro grazie alle firme di Mihaila e Charpentier. Il gol rappresenta certamente un premio alla costanza di rendimento del numero otto del Palermo, che adesso chiede in regalo maggiore continuità di impiego nell'undici titolare e una maglia dal primo minuto nel match interno contro il Pisa. Sfida focale, in cui la squadra di Corini dovrà ritrovare i tre punti che mancano dal recupero infrasettimanale contro il Brescia, disputato al Barbera lo scorso otto novembre e vinto grazie alla zuccata di Mamadou Coulibaly. Comparto nevralgico oggetto di continue rotazioni tra gli interpreti, che Corini muta spesso in relazione alla tipologia di avversario e che non ha ancora trovato un suo assetto standard di base. Tredici le presenze in campionato per Segre, in gol anche nella vittoriosa trasferta contro la Reggiana di Alessandro Nesta. Nove volte titolare, l'ex Venezia punta ad essere nell'undici iniziale anche nel match di sabato prossimo contro il Pisa di Aquilani. Ballottaggi come di consueto in mediana per Eugenio Corini in vista della delicata sfida ai toscani, ma visto l'ottima prova di Parma, Segre potrebbe essere confermato dl primo minuto nel terzetto di centrocampo che affronterà la compagine nerazzirra.