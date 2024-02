Palermo, Corriere dello Sport: “Corini alla ricerca di un altro step allo Zini”

Il Palermo di Eugenio Corini cerca continuità in casa della Cremonese, dopo aver battuto Bari e Como con tre gol di scarto.

⚽️ 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 10:16)

L'importante trasferta che attende il Palermo è al centro dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. I rosanero si troveranno ad affrontare la Cremonese, una squadra che vanta una difesa solida, con un solo gol subito nelle ultime sei partite. Tuttavia, la squadra di Corini non è nuova a sfide impegnative, come dimostrano i 3 gol segnati a Venezia, Parma e Como, anche se le ultime due trasferte si sono concluse con pareggi in extremis.

Il Palermo è l'unica squadra che ha inflitto 3 gol alla Cremonese, nell'incontro d'andata al Barbera. Con una vittoria in questa trasferta, i rosa scavalcherebbero proprio i lombardi in classifica, conquistando il secondo posto. Per raggiungere questo obiettivo, Corini si affiderà ancora una volta a Ranocchia, il giocatore che sta determinando il cambio di passo della stagione siciliana. Assente Lund, il suo posto sarà preso da Aurelio. Oltre 3.500 tifosi rosanero sono attesi allo stadio Zini per supportare la squadra in questa sfida cruciale.

