Palermo, CdS: “Corini continua a pensare al cambio di modulo”

Il Palermo di Corini ha superato per due a uno in amichevole il Lommel SK grazie alle reti di Di Francesco e Gomes.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'amichevole andata in scena al Renzo Barbera e che ha visto prevalere il Palermo sui cugini del Lommel SK per due a uno.

Le reti decisive le hanno siglate Di Francesco, rientrando sul destro alla sua maniera, e Gomes , con un gran tiro da fuori l'area. "Il cambio di modulo che è comunque nei pensieri di Corini è stato rinviato anche per le assenze di parecchi difensori ma sarà certamente provato nel corso della settimana lunga che preparerà alla prossima partita", si legge sul noto quotidiano. Il Palermo tornerà infatti in campo lunedì 1 aprile alle ore 15.00 sul campo del Pisa.

Corini ha schierato dal 1' minuto alcuni elementi che fin qui hanno trovato poco spazio in campionato ma "senza ricevere particolari feedback da chi potrebbe proporsi come alternativa in una squadra che nelle ultime uscite è apparsa bisognosa di uno scatto", si legge sul Corriere dello Sport.