Palermo-Catanzaro 0-1:: rosa sterili, Pigliacelli salva su Katseris, Iemmello gol

PRIMO TEMPO - Bivio focale della stagione del Palermo, reduce da una profonda crisi di identità, gioco e risultati che ha fruttato il magro bottino di soli cinque punti nelle ultime sei gare. Al Barbera va in scena un probante scontro diretto in chiave playoff contro il Catanzaro di Vivarini, rivelazione della prima parte di stagione ed attualmente quarto in classifica a pari punti con Como e rosanero. Novità significative per l'occasione sia in termini di modulo che di interpreti, Corini vara un inedito 3-4-3 con l'inserimento di Buttaro esterno alto di centrocampo a destra, Segre e Gomes interni di centrocampo, Di Mariano e Mancuso a sostegno di Brunori. Forfait annunciati quelli di Ceccaroni, Vasic e Soleri, sindrome influenzale in extremis per Coulibaly che non va nemmeno in panchina. Tra gli elementi pronti a subentrare torna invece Di Francesco, l'ex Lecce ha recuperato dall'infortunio muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. Palermo che si accende in avvio con una combinazione Brunori-Di Mariano-Buttaro, cross dell'esterno scuola Roma e respinta a pugni chiusi di Fulignati. Catanzaro che risponde poco dopo, Vandeputte trova Biasci che calcia troppo debolmente da ottima posizione tra le braccia di Pigliacelli. Palermo che cerca di disporsi con baricentro più alto e restare molto corto sul terreno di gioco. Al minuto dieci arriva un giallo per Di Mariano, entrata in ritardo su Scognamillo. Catanzaro brillante nel fraseggio e negli auotmatismi, con e senza palla, in fase propositiva: imbucata di Sounas per il taglio interno di Katseris e miracolo di Pigliacelli sulla conclusione, violenta ed a botta sicura, del numero settantasette di Vivarini. Calabresi ancora insidiosi col mancino dalla media distanza di Vandeputte, palla alta sopra la traversa. Palermo che cerca con insistenza il cambio di gioco sul taglio di Buttaro all'altezza del secondo palo, vizi di misura e dosaggio vanificano però l'efficacia della giocata. Prima giocata degna di nota dei padroni di casa al minuto venticinque: lob in verticale di Di Mariano a premiare l'attacco alla profondità di Brunori, acrobazia del nove ad anticipare Fulignati ma sfera alta sopra la traversa. Primo tiro in porta rosa al minuto trentacinque: Di Mariano va in percussione e trova Mancuso in area, battuta volante debole e zero problemi per Fulignati. Catanzaro che passa in chiusura di frazione, Gomes svirgola un rinvio e regala la sfera ai calabresi, Iemmello risolve una mischia con la difesa rosa in bambola e batte Pigliacelli. Notte fonda per i rosa, Catanzaro avanti all'intervallo.