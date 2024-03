Palermo, Brunori: “Gruppo unito, usciremo da momento difficile. Lommel e CFG…”

"Sappiamo che è un momento difficile per noi, ma ne abbiamo già affrontati altri nel corso della stagione e ne siamo sempre usciti a testa alta. Dobbiamo fare di questo frangente di difficoltà un punto di forza, un'altra prova per reagire e superarlo tutti insieme, preparandoci al meglio per questo rush finale della stagione. Il gruppo è sempre stata la nostra forza, la nostra arma in più. nei momenti come questo ne siamo venuti fuori stando insieme, affrontando le cose, guardandoci in faccia. Sappiamo che è un momento di difficoltà, penso che siamo sempre stati uniti e non c'è mai stato nessun tipo di problema . Abbiamo fiducia e siamo consapevoli che è una fase difficile, siamo più uniti di sempre ed insieme ne verremo fuori. Siamo orgogliosi di far parte della grande famiglia del CFG, poiché ci consente di confrontarci con altre grandi realtà e crescere. Questi giorni di lavoro con il Lommel sono stati importanti sia per noi sia per loro, siamo felici di averli ospitati ed aver condiviso la nostra casa con loro, qui è stato davvero creato qualcosa di meraviglioso. Penso che il CFG aiuti noi nella nostra crescita e nella nostra carriera, è una grande opportunità, la società ci mette a disposizione tutto per fare il meglio in campionato. La proprietà è ambiziosa e pretende tanto, sta a noi fare del nostro meglio. Momenti di condivisione con i club del CFG molto importanti, condividere pensieri ed obiettivi con società consorelle ti fa crescere e ti fa sentire ancora più uniti e parte di un grande progetto. Siamo molto felici di aver ospitato il Lommel SK in questi giorni".