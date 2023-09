Palermo, brilla bomber Corona: doppietta alla Juventus con la primavera dell’Empoli

Brilla in giovane attaccante di proprietà del Palermo, Giacomo Corona, con la primavera dell'Empoli nel massimo campionato italiano di categoria. Il talento nativo del capoluogo siciliano, trasferitosi in prestito al club toscano nella scorsa sessione estiva di calciomercato, ha realizzato una splendida doppietta nella prestigiosa vittoria della formazione empolese contro i pari età della Juventus. Primo centro con la nuova maglia per il classe 2004 contro i bianconeri, al termine di un pregevole fraseggio in area chiuso dal giovane bomber con un preciso destro da distanza ravvicinata. Grande esecuzione per la doppietta personale: destro in diagonale in corsa dal versante destro dell'area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere juventino. Prestazione di livello in cui il figlio di "Re Giorgio", ex attaccante del Catania, ha confermato potenzialità di assoluto livello sul piano fisico e tecnico, giocando da terminale offensivo di manovra capace di dare peso, profondità e risolutezza nei sedici metri, compartecipando con qualità in sede di sponda e cucitura delle trame offensive della compagine toscana. Sorride il Palermo targato City Football Group, che segue e cura con la massima attenzione l'evoluzione in carriera di un profilo dai margini di miglioramento inesplorati, che costituisce un importante patrimonio tecnico e finanziario del club rosanero in prospettiva futura. L'Empoli, avanti per tre a zero, ha poi rischiato di subire la rimonta della Juventus nella ripresa, ma è comunque riuscito ad imporsi per tre reti a due, conquistando tre punti preziosissimi per il prosieguo della sua stagione.