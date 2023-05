Palermo-Brescia, la poesia di Fra’ Domenico Spatola: “Che speriamo d’ora in poi?”

Tracollo del Palermo al "Renzo Barbera". La formazione di Eugenio Corini non va oltre il due a due contro il Brescia e dice addio al sogno playoff. Una partita dai due volti per i rosanero capaci di andare a riposo in vantaggio di due reti e allo stesso tempo di non scendere in campo nella seconda frazione di gioco. Brunori e compagni chiudono così il proprio campionato al nono posto della classifica di Serie B.