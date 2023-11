Palermo-Brescia, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

La sfida valevole per la il recupero della seconda giornata di Serie B è in programma mercoledì al "Renzo Barbera".

Sono in vendita da ieri, sabato 4 novembre, i biglietti per assistere alla partita Palermo-Brescia, valevole per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie BKT, prevista per mercoledì 8 novembre alle ore 18:30 allo stadio "Renzo Barbera".