Palermo, aggiornamento campagna abbonamenti: il numero non decolla dopo match di Bari

Prosegue la campagna abbonamenti del Palermo FC 2023-2024: ecco il dato aggiornato delle tessere rinnovate. Lo 0-0 maturato a Bari con il doppio vantaggio rosanero non ha certamente aiutato ad accendere la piazza.

Dallo scorso 5 luglio è iniziata ufficialmente la campagna abbonamenti del Palermo F.C. in vista della stagione di Serie B 2023/2024 . La società targata City Football Group sta mettendo a disposizione di Eugenio Corini una formazione che sia attrezzata per competere ai vertici del prossimo torneo cadetto.

Aumenta dunque il numero delle tessere vendute per l'attuale campionato di Serie B ha aperto i battenti lo scorso venerdì 18 agosto con il match del "San Nicola" con il Bari, pareggiato per 0-0. Il dato attuale fornito tramite i social del club di Viale del Fante è di 11.209, tra tessere rinnovate e nuovi abbonamenti emessi. Un numero che è salito leggermente rispetto all'ultimo dato fornitoci dalla società tramite la sezione delle stories di Instagram pubblicato proprio alla vigilia del match in Puglia e che era pari a 11.007. Seguiranno aggiornamenti...