Palermo, ag. Marconi: “Ivan lavoratore, sa farsi apprezzare. Serie A? Rosa da Europa”

Tassello importantissimo per la retroguardia rosanero e leader del Palermo FC targato Eugenio Corini, Ivan Marconi ha saputo ritagliarsi con pazienza ed abnegazione il suo spazio in questa squadra anche nel corso di questo campionato di Serie B. Ancora davanti agli occhi di tutti il salvataggio in rovesciata sulla linea di porta nella finale d'andata dei playoff promozione di Serie C contro il Padova, all'Euganeo. L'ex centrale del Monza, alla sua terza stagione nel capoluogo siciliano, ha conquistato la fiducia di tecnico e rinsaldato il sodalizio con il club di viale del Fante, apponendo la propria firma sul prolungamento di contratto, che vedrà il centrale difensivo ancora per un altro anno vestire la maglia rosanero. Su Ivan Marconi si è espresso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Mirco Lombardi, intermediario di mercato che segue la procura del difensore del Palermo. DI seguito le dichiarazioni dell'agente.