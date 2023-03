Palermo, ok il rinnovo di Marconi: c’è la firma del difensore. I dettagli

La notizia era già nell'aria da un paio di settimane, ma adesso è stato tutto formalizzato tra il calciatore ex Monza ed il club di viale del Fante targato City football Group. Il difensore classe 1989, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ha apposto la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà alla società rosanero per un’altra stagione. L'intesa trovata a con il Palermo prevede anche un'opzione per il rinnovo contrattuale per la stagione agonistica 2023-2024. Ivan Marconi, vestirà dunque, ancora la maglia rosanero, con il club siciliano che si avvarrà ancora delle prestazioni del vice-capitano rosanero.