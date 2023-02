Palermo, Accardi: “Quella sera successe qualcosa che con il calcio c’entra ben poco”

"Il ricordo che ho è bruttissimo, soprattutto il post partita. Fu una notte in cui non dormimmo, eravamo in camera io, Bellusci, La Gumina e Fiordilino e non ci capacitavamo di quello che era successo. Siamo rimasti sbalorditi, come penso tutti. Quella sera successe qualcosa che con il calcio c’entra ben poco. Mi auguro che il Palermo possa vincere, sarebbe importante per la classifica e sarebbe anche una piccola rivincita per quello che abbiamo subito. City Group? La società è forte e seria, una garanzia assoluta. Col Genoa si poteva ottenere qualcosa in più, la squadra ha avuto le occasioni per pareggiare e ha dimostrato personalità. Il gruppo reagirà nel migliore dei modi: farò il tifo per loro".