Padova-Palermo, sold out vicino: ancora disponibili 200 biglietti. Gli aggiornamenti

Sabato mattina è stata aperta anche la vendita dei tagliandi riservati alla Gradinata Est dello Stadio Euganeo in vista di Padova-Palermo. Euganeo verso il sold out, mancano 200 biglietti al tutto esaurito per landata della Finale playoff di Serie C

Sale l'attesa in vista della Finale d'andata dei playoff di Serie C, Padova-Palermo. Dalle ore 12.00 di sabato 4 giugno, è stata aperta anche la vendita dei tagliandi riservati alla Gradinata Est dello Stadio "Euganeo" per assistere alla gara tra i biancoscudati di Massimo Oddo e la formazione rosanero guidata da Silvio Baldini, in programma domenica 5 giugno alle ore 21.00

Dei 2265 nuovi tagliandi messi a disposizione dal club patavino - in vendita sul canale web https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket e riservati esclusivamente ai soli residenti nelle province di Padova, Vicenza e Venezia - al momento sarebbero disponibili soltanto 200 tickets. Pertanto, saranno poco più di 14.000 gli spettatori presenti sugli spalti dell'"Euganeo" per assistere al primo atto della Finale playoff Serie C, Padova-Palermo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...