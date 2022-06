Padova: anche l’Euganeo è un fortino, ma il Palermo in trasferta vola

Il Palermo di Silvio Baldini, domenica in campo all'Euganeo, è reduce da cinque vittorie esterne consecutive, tre ai playoff

"Anche l’«Euganeo» è un fortino, ma i rosa ora in trasferta volano". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla finale playoff. Domenica 5 giugno, alle ore 21:00, allo Stadio "Euganeo", i rosanero sfideranno il Padova di Massimo Oddo nel match d'andata. Due squadre che hanno in comune un cammino casalingo da applausi durante la regular season. "Quanto potrà pesare il fattore campo, per entrambe? Difficile dirlo, perché proprio nei play-off qualcosa sembra essere cambiato, rispetto alle certezze mostrate in campionato", si legge.

Se il Palermo è imbattuto al "Barbera" da 28 partite di fila, i veneti non hanno subito sconfitte in casa per 23 gare consecutive tra campionato e Coppa Italia di C, conquistando sul proprio campo 48 punti. La squadra di Silvio Baldini (con una sfida in meno) si è fermata, invece, a 44, pur senza mai perdere. "Ma i rosanero, per questa finale d’andata, hanno un’arma in più", prosegue il noto quotidiano. In trasferta, infatti, non perdono da otto gare e sono reduci da cinque vittorie di fila, incluse tutte le sfide esterne dei play-off.