Modena, Bianco: “Il Palermo non meritava la vittoria. Promozione? Vi dico la mia”

"Il Palermo mi ha impressionato tantissimo nelle partite che ho preso in esame, oggi un po' meno per nostra bravura". Lo ha detto Paolo Bianco , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo , andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Braglia"."Penso sia stata un’attesa strategica da parte loro nei primi quindici minuti. Il Palermo è una candidata insieme al Parma e al Venezia per la promozione, sono convinto che riuscirà a ottenere il proprio obiettivo", ha proseguito il tecnico del Modena .

"Sono convinto che oggi nonostante l’uomo in più il Palermo non meritava la vittoria. Penso di avere giocatori in grado di fare la differenza. I miei li vedo più forti degli altri, non riesco a cambiare idea. Noi abbiamo una squadra attrezzatissima per poter far male. Fino all’espulsione la squadra ha fatto benissimo, abbiamo fatto bene anche nella seconda parte di gara con la difficoltà di essere uno in meno. Nei primi minuti il Palermo, a parte la traversa di Brunori, non ci ha creato difficoltà, non siamo riusciti a sbloccarla per poco la gara. La squadra stava tenendo il campo in maniera perfetta", ha concluso.