Miccoli: “Battuti tanti record al Palermo, peccato per la Champions League sfiorata”

Fabrizio Miccoli , ex capitano del Palermo , è stato intervistato nel corso del format GoalCar raccontando alcuni aneddoti sui propri trascorsi in maglia rosanero:

"Ho battuto tutti i record in rosanero, a livello di presenze, gol e punti. Non dimentichiamoci che sfiorammo di pochissimo la qualificazione in Champions League. Ho avuto tanti allenatori di spessore, tra tutti Delio Rossi, Ballardini, Guidolin, Zenga e Gasperini. Allenatori che anche adesso stanno facendo bene. Quale mister mi faceva sgobbare di più? Beh, diciamo che io a Palermo avevo un programma abbastanza particolare (si allenava a parte con i propri preparatori, ndr). Le esultanze ispirate al Wrestling? Fra tutte c'è quella di John Cena. Contro la Lazio mi misi la maschera di Rey Mysterio ma venni ammonito. Mi ero messo d'accordo con il fisioterapista dietro i tabelloni".