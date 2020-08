Marconi: “Bellusci mi ha suggerito di accettare il Palermo. Obiettivo? Non è importante vincere subito…”

La presentazione di Ivan Marconi.

Negli ultimi due anni il difensore classe ’89 ha raccolto 34 presenze con la maglia del Monza, aiutando i suoi compagni di squadra a raggiungere la promozione in Serie B. Proprio per la sua esperienza il Palermo ha scelto di affidarsi a lui per costruire la difesa: Marconi potrebbe essere il giocatore giusto per alzare il livello della rosa a livello qualitativo e quantitativo.

Attualmente il giocatore si trova in ritiro presso la località di Petralia Sottana, dove con i suoi compagni di squadra si sta allenando alla guida del tecnico Roberto Boscaglia per prepararsi all’inizio della prossima stagione: il Palermo dovrà cercare di realizzare il sogno di raggiungere il campionato cadetto. Al termine della sessione d’allenamento mattutina di oggi, Marconi si è presentato così in conferenza stampa:

“Tifosi? Ho avuto un impatto positivo, purtroppo però sono consapevole che siano pochi rispetto all’anno scorso quando mi dicevano che Petralia era sommersa di rosanero. Bellusci? Gli ho raccontato che ci poteva essere la possibilità di venire a Palermo, lui mi ha subito indicato la via e mi ha consigliato di accettare subito. Boscaglia? Ogni allenatore ha il suo modo di vedere la linea difensiva e il proprio calcio, la bravura di noi calciatori è quella di apprendere nel più breve tempo possibile i metodi del tecnico. Lavorandoci i meccanismi diventeranno sempre più fluidi e quindi di certo ne trarremo giovamento. Non voglio fare previsioni perché al momento sarebbe prematuro, nelle piazze in cui ho vinto non è stato facile vincere. A Monza quando sono arrivato l’obiettivo era quello di vincere ma non ci siamo riusciti, cosa che abbiamo fatto l’anno successivo. Non è importante vincere subito o tra due anni, la cosa fondamentale è creare un gruppo coeso che possa dare soddisfazioni a tifosi società attraverso risultati e prestazioni“.