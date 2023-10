Mancuso: “Palermo mi ha riacceso, energie uniche. I cambi un punto di forza”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante rosanero: "Subentrare è lo stesso gratificante, ti fa sentire ancora di più utile per la squadra".

"Non sono mai andato via. Poi, è normale che ci siano stagioni dove le cose girano di più e altre dove girano di meno, ma il mio modo di essere, di applicarmi è sempre stato lo stesso". Lo ha detto Leonardo Mancuso, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Palermo, che fin qui ha messo a segno tre gol, gli stessi di Brunori, ma tutti da subentrato (l'ultimo per la rimonta con lo Spezia): dalla decisione di approdare alla corte di Eugenio Corini, al ruolo scelto per lui dallo stesso tecnico rosanero. Ma non solo...

SUBENTRATO - "Io rifiorisco ogni due anni? Empoli il primo anno ne avevo fatto 13, mi sembra buono. In generale ho sempre pensato che la versione migliore di me debba ancora arrivare, per questo non fisso obiettivi personali. Subentrare è lo stesso gratificante, ti fa sentire ancora di più utile per la squadra. Certo, chi non vorrebbe partire dall’inizio? Hai più tempo per provare a incidere. Dalla panchina devi cercare di convogliare tutte le energie nei minuti che hai disposizione. Il paragone con Mr.Wolf ci sta? (ride, ndr). La panchina è un punto di forza. A Empoli, chi subentrava spesso incideva. Stessa cosa a Monza. Quando hai un gruppo di giocatori bravi e si crea la condivisione da parte di tutti è facile assistere a un fenomeno del genere", le sue parole.

IL RUOLO - "Quando ho deciso di venire a Palermo sapevo che la sua idea era di farmi interpretare più ruoli, ne avevamo parlato. Ho accettato volentieri, sono in grado di fare bene sia punta centrale che quella esterna e poi sentivo il bisogno di giocare in una piazza calda come Palermo. Ti trasmette energie uniche. Alla fine leuniche esperienze al Nord sono quelle di Monza e Como, poi ho sempre giocato al Centro-Sud: Catanzaro, San Benedetto, Pescara, Empoli. Poi vivo bene nelle città di mare. Un milanese atipico, forse per la passione per la pesca? Non direi, sono un pescatore d’acqua dolce, credo più per le origini siciliane di mio nonno".

