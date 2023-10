Mancuso: “Non molliamo mai, il Barbera sarà l’arma in più. Promozioni e analogie…”

"Lo Spezia ha fatto un’ottima partita, è un’ottima squadra. Abbiamo ribattuto colpo su colpo. Per come è andata prendiamo il punto con positività. Significa che non molliamo mai". Così Leonardo Mancuso , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Fra i temi trattati dall'attaccante del Palermo , che in nove partite ha siglato tre reti tutte da subentrato, anche le possibile analogie con le promozioni in Serie A ottenute con le maglie di Empoli e Monza . Ma non solo; i rosanero in trasferta hanno vinto fin qui tutte le partite, mentre fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" no.

"Se la pressione dei quasi trentamila al 'Barbera' ci frena? I numeri farebbero pensare questo, ma non c’è un problema a giocare in casa. Sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più, è vero, la gente viene anche per divertirsi. Alla lunga credo sarà un’arma in più per noi. L’altra sera ho segnato il primo gol al Barbera e posso assicurare che è stato indescrivibile", le sue parole. "Promozioni in A con Empoli e Monza, se trovo delle analogie? Finora sì, penso che questo inizio abbia molto in comune con quelle stagioni. La strada è giusta. Dobbiamo però continuare a costruire e ad alimentare, perché in questo campionato ci si mette un attimo a compromettere tutto", ha concluso il numero 7 di Eugenio Corini.