Lecco-Bari, Bonazzoli: “Gara da incorniciare. Dobbiamo fare più punti possibili”

"Gara da incorniciare, tre punti voluti grazie a una voglia incontenibile. Si vedeva la voglia di fare una grande prestazione, la gara è stata tatticamente quasi perfetta ed è stata molto combattuta a centrocampo. Posso fare i complimenti ai ragazzi, vale per chi ha giocato dall’inizio e per chi è entrato: tutti con la testa giusta."

BARI VELLETARIO E LECCO PRAGMATICO - "L’avevamo impostata così, non sapevamo se partire con la difesa a tre o a quattro. Gara molto giocata a centrocampo, ma la squadra che ha voluto fare qualcosa di più è stata la nostra e siamo stati premiati. Siamo stati bravi su palla inattiva, perché difficilmente questa partita si sarebbe potuta sbloccare su azione, e a contenere i loro attacchi nel finale".

CLEAN SHEET - "Siamo stati bravi nel possesso, qualche volta devi forzare le giocate se vuoi segnare e sbagli. Fondamentali le preventive, in tal senso: siamo stati attenti e concentrati perché di grandi rischi non ne abbiamo subiti".

DEGLI INNOCENTI E GALLI - "Ha preso un “giallo” al primo fallo fatto, come Novakovich. Dispiace, si condiziona la gara. L’abbiamo tolto anche per l’ammonizione, Galli ha fatto la differenza dando una grande mano davanti alla difesa sia ai centrali e ai compagni di reparto permettendo a Crociata di legare maggiormente con gli attaccanti".

DI STEFANO - "È un giocatore recuperato, che sta bene. Si è visto sulla palla recuperata dalla spizzata di Novakovich. Può darci una mano per il prosieguo del campionato".

SEDICI PUNTI - "Troppo presto. Intanto pensiamo di staccare chi ci sta sotto, primo passo fondamentale, poi a marzo guarderemo la nostra zona di appartenenza. Bisogna fare più punti possibili da qui ad allora, poi conteremo: affrontiamo le ultime quattro partite come oggi, partendo dalle prestazioni".

NOVAKOVICH - "Si è fatto trovar pronto su una palla inattiva, è stato bravo a farsi trovare pronto come Buso. Siamo stati bravi a batterla bene, sfruttando anche l’assenza in area di Di Cesare: tante partite si sbloccano così, Novakovich come caratteristiche è bravo a prendere palla di testa".