La Repubblica: “Solito Palermo, pari pazzo a Como. Difesa rovina tutto, Marconi…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" analizza il rocambolesco pari del Sinigaglia tra Como e Palermo. Rammarico che prevale in casa rosanero, in ragione dell'ottima performance del primo tempo, in cui la squadra di Corini ha mostrato autorevolezza, personalità e trame di gioco lineari ed efficaci. ad acuire i rimpianti la reazione dei rosa dopo il blackout di inizio ripresa e la consapevolezza che senza la clamorosa ingenuità di Marconi difficilmente il Como avrebbe conquistato il pari in extremis. Un Palermo capace di realizzare ancora tre gol lontano dal Barbera, con il noto quotidiano generalista che intravede delle analogie tra la gara dipanatasi in riva al lago e quanto accaduto al Palermo al Tardini quindici giorni fa. Palermo in vantaggio, vittima di amnesie e blackout difensivi, raggiunto inopinatamente nei minuti di recupero con la vittoria ormai quasi in tasca. L'approfondimento sottolinea la qualità della prestazione dei rosanero al Sinigaglia, caratterizzata da sensibili miglioramenti sul piano di intensità e geometrie nello sviluppo della manovra, ma evidenzia anche le zavorre psicologiche da cui la formazione di Corini non riesce ad affrancarsi da ansie, paure ed incertezze. Dopo l'ottima prima frazione sembrava che il Palermo potesse davvero regalarsi un Natale sereno e vincente, ma nell'intervallo è scattato qualcosa e la squadra è rientrata molle e abulica sul terreno di gioco, tanto da subire il ribaltone lariano con Cutrone e Gabrielloni in appena tredici minuti. Poi il Palermo ha ripreso il bandolo della matassa, pareggiando con Segre e tornando avanti nel punteggio con Graves. Ben oltre il novantesimo è arrivata l'ingenuità clamorosa di Marconi,. a completare la giornata da horror del reparto difensivo. Si può discutere sull'entità del pugnetto o sulla scena del giocatore di casa nella circostanza, ma è inconfutabile la leggerezza del difensore rosanero ad azione finita e palla lontana. Un errore che ha pregiudicato una vittoria che sarebbe stata meritata, rallentando la corsa di un Palermo che sta cercando con tutte le sue forze di uscire dalla crisi e rilanciarsi in classifica. Tra pochi giorni, il 26 dicembre al Barbera, altra gara spartiacque contro la Cremonese.