La Repubblica: “Grosso-Brienza e Corini, il Palermo nel destino di Henderson”

"Grosso, Brienza e Corini, il Palermo nel suo destino". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori su Liam Handerson , ormai virtualmente un nuovo calciatore del Palermo . "Adesso è praticamente uno di noi. Un italiano... al 90 per cento che non mette più insieme primo e secondo, pasta e pollo mischiati in un piatto, per ottenere energia, gesto che fece infuriare capitan Pazzini ai tempi di Verona. Ora beve caffè per iniziare la giornata e il cappuccino lo prende solo fino a mezzogiorno, magari manda anche a quel paese i compagni gesticolando se non gli arriva il pallone giusto. Altro che bretone", si legge. Si tratta del primo scozzese nella storia del Palermo .

Una carriera iniziata con la trafila al Celtic, con l'esordio a 17 anni "in una squadra che comprendeva l’attuale giocatore del Liverpool Virgil van Dijk e in quello stesso periodo guidò la Nazionale Under 17". Successivamente, i due prestiti a Rosenborg e Hibernian. "Un bottino da far invidia: due campionati scozzesi, tre Coppe di Lega e una coppa di Scozia col Celtic (una anche con l’Hibernian)". Poi, la scelta a sorpresa di approdare al Bari, quando il club viveva un momento di grave difficoltà economica, "attirato dal richiamo del campione del mondo Fabio Grosso"."Non ci interessano i soldi", aveva dichiarato il padre di Henderson, che in quel Bari e con Fabio Grosso in panchina divenne un punto fermo, raggiungendo i playoff e siglando la sua prima rete nella sfida contro la Ternana del 24 febbraio 2018.