La Gazzetta dello Sport: “Palermo col Cosenza per il primato. Tifo alle stelle”

"C'è il Palermo con il Cosenza per il primato". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida in programma questa sera allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo le tre vittorie di fila conquistate contro Reggiana, Feralpisalò e Ascoli, la squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura amiche il Cosenza dell'ex Fabio Caserta, reduce dal pareggio ottenuto nel finale contro il Sudtirol per 2-2.