La Gazzetta dello Sport: “Il Cagliari va di corsa. Lapadula stende il Palermo”

"Il Cagliari va di corsa. Il solito Lapadula stende il Palermo. Ranieri può sperare nel quarto posto". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida andata in scena sabato pomeriggio fra le mura dell'Unipol Domus. Una gara che ha visto trionfare il Cagliari di mister Ranieri. Una vittoria in rimonta: a passare in vantaggio, infatti, è stato il Palermo con la rete messa a segno nel primo tempo da Jacopo Segre, prima del pareggio firmato Deiola. La svolta col rosso a Marconi, che si è fatto ammonire nel giro di pochi minuti prima per una trattenuta, poi per un intervento su Nandez. Al minuto 63 il gol del solito Lapadula, con la compagine sarda che può ancora sperare nel quarto posto.