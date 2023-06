FOTO Palermo, c’è anche Verre presente alle nozze di Zaccagni e Chiara Nasti

Il matrimonio dell'anno per quanto riguarda la Serie A. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sposano e tra gli invitati c'è anche Valerio Verre del Palermo.

C'è anche Valerio Verre con la moglie Alessandra ad assistere al matrimonio di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. I due calciatori, con il secondo attualmente in forza alla Lazio, si sono conosciuti ed hanno costruito un legame nella stagione 2019-2020 con la maglia dell'Hellas Verona in Serie A.

Il centrocampista romano classe 1994 è attualmente di proprietà della Sampdoria che lo aveva girato in prestito al Palermo per la seconda parte di stagione. In questa sessione di calciomercato, il club rosanero dovrà decidere se esercitare il proprio diritto di riscatto, rivalutare la formula con i blucerchiati oppure rispedire al mittente Verre.