FOTO Modena-Palermo, allo Stadio “Braglia” presente anche Fabrizio Castori

Alle ore 14:00 il fischio d'inizio. Fra poco meno di quindici minuti, allo Stadio "Alberto Braglia", il Palermo affronterà in trasferta il Modena di Paolo Bianco in occasione del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie BKT. Sugli spalti è presente anche l'esperto tecnico ex Trapani, Perugia e Salernitana Fabrizio Castori.