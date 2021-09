Filippi: “Non mi è andata giù una cosa. Le condizioni di Marconi e Peretti”

Le parole del tecnico rosanero in seguito al ottenuto nel derby siciliano contro il Messina

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Filippi , intervenuto per analizzare la prestazione del suo Palermo nel match contro il Messina terminato con il punteggio di . Il tecnico della formazione rosanero ha detto la sua in merito alla sfida giocatasi sul rettangolo verde del 'Luigi Razza' di Vibo Valentia, dove la compagine ospite ha faticato più del previsto e rispetto a quelle che erano le premesse tecniche e tattiche dell'incontro. Ne è consapevole anche lo stesso Filippi , che nella canonica conferenza stampa di fine gara ha esaminato l'intero incontro e tutto ciò che non ha funzionato all'interno dello schieramento dei suoi uomini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Perrotta? Non avevo alcun dubbio che potesse entrare bene nella partita vista la sua esperienza . Il pressing del Messina non era così alto anzi ci aspettavano, la colpa è stata nostra che non abbiamo attaccato bene gli spazi e ci alzavamo fuori tempo. Sul gol che abbiamo rischiato si subire ci siamo distratti, non possiamo permetterci di fermarci e subire un'azione allo sbaraglio. Nella ripresa abbiamo alzato i ritmi ma in questo campo non ci si poteva aspettare di più, nel secondo tempo abbiamo avuto la determinazione di riprendere il risultato e magari ci siamo allungati troppo per la voglia di vincerla".