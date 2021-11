Filippi: “Catanzaro è importante, dentro Massolo. Scontri diretti? Siamo Imbattuti”

Il Palermo si appresta ad affrontare il Catanzaro, nel terzo turno di Coppa Italia di Serie C. Il tecnico dei rosanero, Giacomo Filippi, ha presentato la sfida alla compagine giallorossa, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro , il tecnico del Palermo FC , Giacomo Filippi , ha sostenuto la consueta conferenza stampa pre-gara per presentare la sfida contro la compagine giallorossa allenata da mister Antonio Calabro . Di seguito le parole del coach della squadra rosanero, in vista della gara in programma allo stadio "Nicola Ceravolo", mercoledì 3 novembre alle ore 14.30, match valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C 2021-2022 .

"Catanzaro? Sarà un test importante, a volte non batti una squadra per episodi che cambiano le sorti di una stagione. Contro il Catanzaro abbiamo giocato alla pari così come l'Avellino, il test ci metterà di fronte a una grande squadra ma noi saremo altrettanto pronti per controbattere al meglio e mostrare tutto ciò che sappiamo fare. Massolo o Pelagotti? Parerà Samuele. Per quanto riguarda gli sconti diretti che non abbiamo vinto, c'è da dire che non siamo stati sconfitti ma abbiamo giocato alla pari e con il giusto piglio, abbiamo provato a vincere fino alla fine. Ogni tanto è anche giusto vedere il bicchiere mezzo pieno, sia contro Catanzaro e Avellino potevamo vincere; questa è una cosa che ci dà consapevolezza dei nostri mezzi, sappiamo quanti valiamo!".