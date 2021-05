Filippi: “Abbiamo commesso un errore, vi spiego le sostituzioni. Dedichiamo la vittoria a Falcone”

Termina con un successo, il match d’andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C tra Palermo e Avellino.

Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 1-0, nel match d’andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C contro l’Avellino grazie alla rete siglata da Roberto Floriano all’87 su calcio di rigore, conquistato per atterramento in area di rigore avversaria di Jeremie Broh. Palermo che guadagna un successo dunque in gara uno contro la formazione biancoverde, e sorti del campionato che saranno quindi definite nel match di ritorno in programma al “Partenio-Lombardi”, mercoledì 26 maggio, calcio d’inizio alle ore 20.45. Ad analizzare il risultato in mixed zone, dopo il triplice fischio, il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, dallo stadio “Renzo Barbera”.

“L’errore fatto nel primo tempo è stato quello di adeguarci al loro gioco. Faccio i complimenti ai ragazzi per come abbiamo giocato e reagito nel secondo tempo. Abbiamo superato l’esame a pieni voti. Dedichiamo questa vittoria a Falcone. La squadra si è allenata bene. Durante le partitelle in allenamento i ragazzi non vogliono perdere mai. Siamo stati molto bravi nell’interpretazione della gara. Questa squadra ha dei margini di miglioramento importanti. Alcuni interpreti possono dare molto di più, non dobbiamo sottovalutare che noi venivamo da una settimana impegnativa. L’Avellino era fermo da diverso tempo. Marong? Uscito per un cambio tattico. Sostituzioni di Santana e Silipo erano già preventivate”.