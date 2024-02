Feralpisalò-Palermo, il “Garilli” sarà rosanero: ecco quanti biglietti venduti

Le ultime in vista della sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B, in programma sabato pomeriggio a Piacenza.

"Il Garilli è pronto a colorarsi di rosanero e a vivere quella che, visto il rapporto tra i due club, si preannuncia come una splendida pagina di sport". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Feralpisalò e Palermo, in programma sabato pomeriggio a Piacenza. Al momento (termine ultimo le 19 di oggi), sarebbero 2.250 i biglietti acquistati dai tifosi rosanero per assistere alla gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. "La società spera in un colpo di coda per raggiungere quota 2.500, ma l’organizzazione della trasferta piacentina e il meteo instabile rendono la missione complicata", si legge. Dopo circa 2-3 giorni, i 1.454 posti destinati ai supporters del Palermo erano andati sold-out; il club lombardo, dunque, ha messo a disposizione degli stessi sostenitori altri cinque settori tra i distinti, tre nella parte inferiore e due in quella superiore: nella prima sono stati venduti oltre 650 tagliandi su 1.185, nella seconda (aperta mercoledì) poco meno di 150 su 1.751.