Di Mariano: “Preferisco che il Palermo vinca, non che io segni. Esterno a destra…”

Tre gol nel giro di una settimana per Francesco Di Mariano che tuttavia non è riuscito a festeggiare ancora una volta per la vittoria del suo Palermo , giunto al quinto pareggio consecutivo. Doppietta al "Tombolato" contro il Cittadella per il numero 10 rosanero che è diventato il nuovo rigorista della compagine di Eugenio Corini . Di seguito le dichiarazioni di Di Mariano nella mixed zone nel post partita:

"I gol fanno bene per una gioia personale, però se non arrivano i risultati servono a poco. Preferisco non fare gol e che la squadra vinca. In questo momento stiamo raccogliendo meno di quello che secondo me meritiamo, perché siamo in continua crescita. Purtroppo i dettagli stanno facendo la differenza, dobbiamo assolutamente cambiare la rotta e far sì che questi dettagli girino dalla nostra parte. Io a destra? Per me questo è un ruolo nuovo, il quinto l'ho fatto solo il mio primo anno in Serie B con Corini. Feci una decina di partite. Poi durante la mia carriera ho sempre fatto l'esterno sinistro d'attacco in un 4-3-3. Adesso il mister mi sta schierando di nuovo lì, sto cercando di adattarmi, fare il più possibile, mettendomi a disposizione con la testa giusta. Stanno arrivando i gol, ma dobbiamo vincere assolutamente queste partite".