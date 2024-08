Cremonese-Palermo, al via la vendita per il settore ospiti: info e prezzi

I biglietti validi per il settore ospiti per la partita tra Cremonese e Palermo, in programma martedì 27 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio Giovanni Zini, sono in vendita sul circuito TicketOne fino alle ore 19.00 di lunedì 26 agosto. I tagliandi sono acquistabili online su TicketOne e nei punti vendita TicketOne. Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza attuale di 2.425 posti disponibili.