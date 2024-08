Pisa-Palermo, biglietti in vendita: info settore ospiti

La sfida è in programma sabato 24 agosto alle ore 20:30 allo “Cetilar Arena”.

I biglietti validi per il settore ospiti per la partita tra Pisa e Palermo, in programma sabato 24 agosto alle ore 20.30 presso la Cetilar Arena, saranno acquistabili a partire dalle ore 15.30 di lunedì 19 agosto e fino alle ore 19.00 di venerdì 23 agosto solo nei punti vendita Ticketone.