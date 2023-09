Cosenza, l’agente di Rispoli: “Palermo è casa sua, partita particolare per lui”

PALERMO-COSENZA -"Partita speciale per Andrea Rispoli? Una partita particolare, c’era la possibilità di fare il rinnovo ma al momento non c’è questa unione di intenti. Da grande professionista continuerà a giocare e dare il massimo. Rientrare al Barbera sarà emozionante, lo sente come casa sua. Palermo è un posto dove è amato, sarà una bellissima giornata", le sue parole.